Шапка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт21 заявка221 просмотр

Необходимо сделать шапку, фавикон для интернет магазина, женской тематики. Подробности при переписке.

11 лет назад
JohnnyDonetsk
36 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужно почистить шаблон

    Необходимо почистить шаблон сайта... поменять основной фон, поменять на слайдере картинку... убрать фото продукции (бутылки). поменять надписи с английского в шапочке сайта ( доставка и телефон для заказов).

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Проектирование структуры лендингов и сайта

    $100

    Подбираю специалиста, хорошо знакомого с проектированием структуры продающей страницы (лендинг) и структуры продающих сайтов. В первую очередь от вас требуется адекватное понимание - что такое продающий дизайн, продающий сайт. Если вы не до ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Корректировка 2-х стр сайта

    Главная страница сайта 1) Поменять фото на баннере - на новогоднее 2) Основное меню сократить и перенести вверх, или сделать тоньше / компактней О компании - Новости - ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Заменить шаблон на готовом Wordpress сайте и тп

    $50

    Заменить шаблон на готовом Wordpress сайте на красивый, современный и настроить хороший внешний вид. Поправить или добавить тексты. Помочь добавить сайт в поисковики (супер-пупер не прошу, хотя бы мало-мальски прилично) Сайт ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн Интернет-портала

    $10000

    Ищем дизайнера с опытом проектирования новостных порталов и способного качественно организовать поведение пользователя на сайте. Работа включает дизайн всех страниц сайта, 5 баннеров и логотип. Общее кол-во страниц – 48. ...

    Дизайн сайтов43 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Проектировка продающего сайта

    $100

    Нужен человек для создания концепции и проектирования продающего сайта. Цель: сайт, у которого будет максимальная конверсия от посетителей. Задача: есть конкретный сайт с уже существующей структурой и дизайном. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн для сайта-справочника

    Нужен дизайн для сайта VET-справочник. От дизайнера ожидаем интересного решения по оформлению внешнего вида, при этом сайт не должен быть нагружен графикой, но особое внимание уделено деталям.

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    11 лет назад