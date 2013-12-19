В рамках сотрудничества сам вышел на исполнителя, так как понравился результат его предыдущих работ. Предложил решить мою задачу, с которой справился: решение оказалось "вкусным" для глаза, мне понравилось с первой попытки, дизайнером было предложено два варианта по-умолчанию. К замечаниям адекватен, поправил самостоятельно и быстро.