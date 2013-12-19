Необходимо почистить шаблон сайта... поменять основной фон, поменять на слайдере картинку... убрать фото продукции (бутылки). поменять надписи с английского в шапочке сайта ( доставка и телефон для заказов).
Лендинг
Лендинг для визовой службы ТК.
Выбранный исполнитель
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