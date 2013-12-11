Проектирование структуры лендингов и сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки151 просмотр

Подбираю специалиста, хорошо знакомого с проектированием структуры продающей страницы (лендинг) и структуры продающих сайтов.

В первую очередь от вас требуется адекватное понимание - что такое продающий дизайн, продающий сайт.

Если вы не до конца представляете, о чем точно идет речь - проходите мимо, эта работа не для вас.

Необходимо выполнить работу по проектированию лендинга, также гтов передать вам работу по созданию структуры сайта по оптовой продаже ткани.

Рассматривать буду только кандидатов с отзывами и наличием работ в этой сфере. В случае успешного сотрудничества заказы на выполнение проектов будут предоставляться постоянно.

11 лет назад
xavantes
48 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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