Проектирование структуры лендингов и сайта

Подбираю специалиста, хорошо знакомого с проектированием структуры продающей страницы (лендинг) и структуры продающих сайтов.

В первую очередь от вас требуется адекватное понимание - что такое продающий дизайн, продающий сайт.

Если вы не до конца представляете, о чем точно идет речь - проходите мимо, эта работа не для вас.

Необходимо выполнить работу по проектированию лендинга, также гтов передать вам работу по созданию структуры сайта по оптовой продаже ткани.

Рассматривать буду только кандидатов с отзывами и наличием работ в этой сфере. В случае успешного сотрудничества заказы на выполнение проектов будут предоставляться постоянно.