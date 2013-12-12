Экраны для адаптивной верстки

Доброе утро! Необходимо нарисовать несколько экранов, в последствии с которых будет осуществляться адаптивная верстка. Основной дизайн уже есть (берем его и модернизируем).

В прикрепленном файле небольшое описание структуры, которая необходима на страницах.

Сайт: дари-поступок.рф

Бюджет, сроки?