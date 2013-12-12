Для сайта artwall . ru необходимо разработать дизайн левого меню каталога (внутренние страницы). Удобное, лаконичное. Хороший пример - ulmart .ru , но возможно есть и лучшие варианты. P.S. Если будут еще ...
Экраны для адаптивной верстки
Доброе утро! Необходимо нарисовать несколько экранов, в последствии с которых будет осуществляться адаптивная верстка. Основной дизайн уже есть (берем его и модернизируем).
В прикрепленном файле небольшое описание структуры, которая необходима на страницах.
Сайт: дари-поступок.рф
Бюджет, сроки?
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