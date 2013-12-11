Требуется дизайн интернет магазина.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт34 заявки306 просмотров

Требуется дизайн интернет магазина. (продажа типовых проектов)

Обязательно иметь опыт разработки дизайн магазинов и информационных порталов, иметь приставление о юзабилити.

Срок: к 1 февраля 2014 года

Пример частичной информации, которая будет на сайте. (внимание дизайн другой)

http://www.proekty.ru/

http://www.postroi.ru/

Объем: приблизительно 15-18 страниц

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Раздел фото

Раздел проекты

Раздел файлы

Страницы для интернет магазина

Личный кабинет пользователя

Профиль пользователя

Дизайн фильтров

Дизайн внешних и внутренних форм

P/S просьба прислать примеры работ интернет магазинов.

К сожалению нет времени просматривать полностью ваше работы.

11 лет назад
merk78
46 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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