Требуется дизайн интернет магазина. (продажа типовых проектов)

Обязательно иметь опыт разработки дизайн магазинов и информационных порталов, иметь приставление о юзабилити.

Срок: к 1 февраля 2014 года

Пример частичной информации, которая будет на сайте. (внимание дизайн другой)

http://www.proekty.ru/

http://www.postroi.ru/

Объем: приблизительно 15-18 страниц

Главная

2-ой уровень вложенности

3-й уровень вложенности

Карточка фирмы

Раздел статьи

Раздел вопросы и ответы

Раздел Видео

Раздел фото

Раздел проекты

Раздел файлы

Страницы для интернет магазина

Личный кабинет пользователя

Профиль пользователя

Дизайн фильтров

Дизайн внешних и внутренних форм

P/S просьба прислать примеры работ интернет магазинов.

К сожалению нет времени просматривать полностью ваше работы.