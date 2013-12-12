Дизайн части Лендинга (2 экрана)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки186 просмотров

Есть макет сайта со структурой, текстами и частичным оформлением. yadi.sk/d/EVUfU8ZHE8XD4

Необходимо проработать два экрана (первый экран с шапкой + всплывающее окно) с учетом фирменного стиля

Для первого экрана и всплывающего поверх него окна набросан эскиз – коллаж.

Подобрать подходящие картинки для первого экрана в соответствии с текстом на баннере, найти подходящую картинку задумчивой девушки (блондинка славянской внешности). Для всплывающего окна так же подобрать картинки на баннер, перерисовать весь блок.

Выстроить четкую и понятную структуру макета, подписать элементы.

Срок – 1 день с момента достижения договоренности. Фрилансер должен быть на связи в skype на время проведения работ и регулярно не реже чем раз в 5 часов скидывать эскизы и показывать текущее состояние проекта. При срыве сроков сумма оплаты уменьшается на 10% за каждые пол дня просрочки

Прилагайте свои прошлые работы к ответу на проект.

В настоящий момент мною ведется три проекта. Постоянно появляются новые задачи. При положительном результате работы над данным проектом заинтересован в долгосрочном сотрудничестве.

11 лет назад
AHDPEI1992
Андрей 
33 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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