Для сайта artwall . ru необходимо разработать дизайн левого меню каталога (внутренние страницы). Удобное, лаконичное. Хороший пример - ulmart .ru , но возможно есть и лучшие варианты. P.S. Если будут еще ...
Дизайн части Лендинга (2 экрана)
Есть макет сайта со структурой, текстами и частичным оформлением. yadi.sk/d/EVUfU8ZHE8XD4
Необходимо проработать два экрана (первый экран с шапкой + всплывающее окно) с учетом фирменного стиля
Для первого экрана и всплывающего поверх него окна набросан эскиз – коллаж.
Подобрать подходящие картинки для первого экрана в соответствии с текстом на баннере, найти подходящую картинку задумчивой девушки (блондинка славянской внешности). Для всплывающего окна так же подобрать картинки на баннер, перерисовать весь блок.
Выстроить четкую и понятную структуру макета, подписать элементы.
Срок – 1 день с момента достижения договоренности. Фрилансер должен быть на связи в skype на время проведения работ и регулярно не реже чем раз в 5 часов скидывать эскизы и показывать текущее состояние проекта. При срыве сроков сумма оплаты уменьшается на 10% за каждые пол дня просрочки
Прилагайте свои прошлые работы к ответу на проект.
В настоящий момент мною ведется три проекта. Постоянно появляются новые задачи. При положительном результате работы над данным проектом заинтересован в долгосрочном сотрудничестве.
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