Нужен дизайн строительного сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен30 заявок271 просмотр

Требуется красивый, качественный, стильный дизайн, для строительной фирмы.

Сайт должен быть похож на:

linkor-ufa.ru

Прилагается ТЗ.

Разработка PSD макета до 100уе

Отдельно еще будет заказ на верстку и создание шаблона под joomla.

Просьба заинтересованных отписывать цену за макет, если можете сверстать, так же можете указать и цену за верстку и срок за который управитесь

Joomla
11 лет назад
Ruslanov
Руслан 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

LyudmilaAVK
Людмила 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$80
3 дня
Отличный специалист своего дела. С хорошим вкусом. Понравился добросовестный подход к работе. Сроки и качество на высоте.
Делала для Руслана дизайн строительного сайта. Сотрудничеством осталась очень довольна. Хороший, толковый, порядочный, адекватный заказчик. Одни словом - хороший человек. Ппонятное ТЗ, разумные сроки. С оплатой проблем не было никаких: сделал предоплату, перед передачей исходников заплатил остальную сумму. Побольше бы таких заказчиков! Желаю успеха и хороших клиентов!

Заявки фрилансеров

LyudmilaAVK
Людмила 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад

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