Нужен дизайн строительного сайта

Требуется красивый, качественный, стильный дизайн, для строительной фирмы.

Сайт должен быть похож на:

linkor-ufa.ru

Прилагается ТЗ.

Разработка PSD макета до 100уе

Отдельно еще будет заказ на верстку и создание шаблона под joomla.

Просьба заинтересованных отписывать цену за макет, если можете сверстать, так же можете указать и цену за верстку и срок за который управитесь