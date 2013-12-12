Для сайта artwall . ru необходимо разработать дизайн левого меню каталога (внутренние страницы). Удобное, лаконичное. Хороший пример - ulmart .ru , но возможно есть и лучшие варианты. P.S. Если будут еще ...
Дизайн короткого лендинга в сжатые сроки
Добрый день!
Мокап: http://s003.radikal.ru/i204/1312/6c/d36f88978fcb.png
Сам по себе лендинг очень не большой, но есть спешка по срокам — желательно отдизайнить до сегодняшнего вечера.
Сайты для исходной работы:
В идеале нужно сделать четыре первых экрана:
-бульдозеры
-самосвалы
-эскаваторы
-техника SANY
Нужен дизайнер с хорошим портфолио именно по лендингам, представляющий что и как делать. Времени на множество правок нет :)
Указывайте точную цену, пожалуйста.
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