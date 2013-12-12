Дизайн короткого лендинга в сжатые сроки

Добрый день!

Мокап: http://s003.radikal.ru/i204/1312/6c/d36f88978fcb.png

Сам по себе лендинг очень не большой, но есть спешка по срокам — желательно отдизайнить до сегодняшнего вечера.

Сайты для исходной работы:

rutts.ru

и rutts-lp.ru

В идеале нужно сделать четыре первых экрана:

-бульдозеры

-самосвалы

-эскаваторы

-техника SANY

Нужен дизайнер с хорошим портфолио именно по лендингам, представляющий что и как делать. Времени на множество правок нет :)

Указывайте точную цену, пожалуйста.