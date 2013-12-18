Для сайта artwall . ru необходимо разработать дизайн левого меню каталога (внутренние страницы). Удобное, лаконичное. Хороший пример - ulmart .ru , но возможно есть и лучшие варианты. P.S. Если будут еще ...
Уникальный дизайн одностраничника
Пример и содержание: convlab.ru
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