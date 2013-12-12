Сделать редизайн лендинга: нужна ночная версия

Добрый день!

Есть лендинг timbomania.ru (psd есть) - нужно сделать ночную версию - в ночных тонах, мелкие детали вроде подсвечивающих витрину фонарей, луна, ночной стиль в графике и тд, в общем на усмотрение дизайнера.

Указывайте примерные сроки и цену. Можно рассмотреть и отработку с нуля - но вряд ли так быстрее.