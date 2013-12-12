Необходимо нарисовать шапку на шаблонный сайт. Тематика сайта - новости медицины.
Дизайн лэндинга тепломаш на основании сущ psd
Коллеги, добрый день!
Есть уже готовый дизайн psd лэндинга по одной марке оборудования. Нужно сделать в таком же стиле, состав блоков абсолютно то же, меняется только содержание (главная картинка, фото категорий товаров, фото людей, можно немного цвета поменять в соответсвии с тематикой). Нужно сделать лэндинг по другой марке.
Таких сайтов будет оч много.
Без опыта и отзывов не откликайтесь. Ищу на долгосрочное сотрудничество. Впереди много подобных лэндингов (качественных) и полноценных сайтов, ИМ и т.п.
Укажывайте сразу в заявке цену и срок (минимальные, чтобы не торговаться). Задача довольно срочная.
В приложении пример лэндинга, который взять за основу.
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