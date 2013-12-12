Дизайн шапки на сайт "Новости медицины"

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт18 заявок228 просмотров

Необходимо нарисовать шапку на шаблонный сайт.

Тематика сайта - новости медицины.

11 лет назад
Artget
Андрей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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