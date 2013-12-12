Оригинальный дизайн сайта + верстка (Joomla2.5)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт2 заявки110 просмотров

Разработать интересный и оригинальный дизайн для сайта по продаже нерудных материалов (ПГС Гравий Песок Грунт Щебень) на Joomla 2.5. + верстка.

Joomla
11 лет назад
dominions
Дмитрий 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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