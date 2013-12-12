Дизайн (адаптивный) сайта видео игр + лого

Задача – сделать современный, удобный дизайн +лого для сайта видео игр – www.hg-go.com/

Требования к исполнителю:

+ Внимательность к деталям

+ Знание юзабилити

+ Опыт дизайна информационных сайтов

+ Полное понимание термина "Адаптивный сайт" и умение применять его в дизайне

+ Хороший вкус

+ Чувство юмора

На что ориентироваться в плане качества и вкуса – gamespot.com

Какие страницы нужно будет отрисовать:

1. Главная

2. Страница категории

3. Страница новости

4. Страница статьи

5. Страница рецензии (пример – gamespot.com/battlefield-4/ )

6. Страница базы игр (фильтры, выпадающие меню, чек-боксы и т.д.)

7. Страница игры

8. Личный кабинет пользователя

9. Страница пользователя

Большая просьба! Если вы не подходите по требованиям – не пишите! Обязательно указывайте свои цены и показывайте портфолио. Если в вашем портфолио есть классные дизайны по видео играм – вы в приоритете.

Спасибо!