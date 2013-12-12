В команду на постоянные проекты нужны дизайнеры, иллюстраторы. С опытом работы. Не новички. Те у кого есть реальный опыт создания иллюстраций, картин, графики для игр и т.п. Много проектов где нужно рисовать арт ...
Дизайн (адаптивный) сайта видео игр + лого
Задача – сделать современный, удобный дизайн +лого для сайта видео игр – www.hg-go.com/
Требования к исполнителю:
+ Внимательность к деталям
+ Знание юзабилити
+ Опыт дизайна информационных сайтов
+ Полное понимание термина "Адаптивный сайт" и умение применять его в дизайне
+ Хороший вкус
+ Чувство юмора
На что ориентироваться в плане качества и вкуса – gamespot.com
Какие страницы нужно будет отрисовать:
1. Главная
2. Страница категории
3. Страница новости
4. Страница статьи
5. Страница рецензии (пример – gamespot.com/battlefield-4/ )
6. Страница базы игр (фильтры, выпадающие меню, чек-боксы и т.д.)
7. Страница игры
8. Личный кабинет пользователя
9. Страница пользователя
Большая просьба! Если вы не подходите по требованиям – не пишите! Обязательно указывайте свои цены и показывайте портфолио. Если в вашем портфолио есть классные дизайны по видео играм – вы в приоритете.
Спасибо!
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