В команду на постоянные проекты нужны дизайнеры, иллюстраторы. С опытом работы. Не новички. Те у кого есть реальный опыт создания иллюстраций, картин, графики для игр и т.п. Много проектов где нужно рисовать арт ...
Изменение шаблона
Необходимо чуть-чуть изменить шаблон под тему ЛЕГО, а именно добавить минифигурки ЛЕГО. Нужно перевести шаблон на русский язык. А квадраты в которых указаан возраст долджны стать категориями(http://www.templatemonster.com/ru/demo/38312.html). Вот шаблон который нужно изменить (http://www.templatemonster.com/ru/prestashop-themes-type/38312.html). Соответсвенно логотип нужно изменить на LegoLand74. И этот шаблон нужно установить на платформу insales.Шаблон еще не куплен, купить его 2 минуты, хочу понять порядок цен, про которые написал выше.
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