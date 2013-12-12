Изменение шаблона

Необходимо чуть-чуть изменить шаблон под тему ЛЕГО, а именно добавить минифигурки ЛЕГО. Нужно перевести шаблон на русский язык. А квадраты в которых указаан возраст долджны стать категориями(http://www.templatemonster.com/ru/demo/38312.html). Вот шаблон который нужно изменить (http://www.templatemonster.com/ru/prestashop-themes-type/38312.html). Соответсвенно логотип нужно изменить на LegoLand74. И этот шаблон нужно установить на платформу insales.Шаблон еще не куплен, купить его 2 минуты, хочу понять порядок цен, про которые написал выше.