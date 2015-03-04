Разработка фона, иконок и вунтернней страницы

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок135 просмотров

Необходимо разработать солидный бизнес фон для сайта, 8 иконок, а так же одну внутреннюю страницу сайта

11 лет назад
jackkakos
37 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

newiy
Ирина 
42 года
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$40
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

newiy
Ирина 
42 года
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад

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