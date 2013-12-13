В команду на постоянные проекты нужны дизайнеры, иллюстраторы. С опытом работы. Не новички. Те у кого есть реальный опыт создания иллюстраций, картин, графики для игр и т.п. Много проектов где нужно рисовать арт ...
Оформление сайта к новому году
Необходимо сделать элемент оформления сайта к новому году: по верхнему краю полоска из елочки с шариками и снежинками (см.приложенную картинку).
Рисунок должен без стыков соединяться при повторе в качестве фона или картина на 1900 px.
При необходимости возможна покупка на стоке картинки, использованной как основа.
Шарики на картинке должны быть трех цветов – желтый, красный, серо-голубой – фирменные цвета основной продукции.
В ответе обязательно указывайте стоимость и сроки либо задавайте уточняющие вопросы, которые позволят точно их назвать.
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