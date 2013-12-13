Оформление сайта к новому году

Необходимо сделать элемент оформления сайта к новому году: по верхнему краю полоска из елочки с шариками и снежинками (см.приложенную картинку).

Рисунок должен без стыков соединяться при повторе в качестве фона или картина на 1900 px.

При необходимости возможна покупка на стоке картинки, использованной как основа.

Шарики на картинке должны быть трех цветов – желтый, красный, серо-голубой – фирменные цвета основной продукции.

В ответе обязательно указывайте стоимость и сроки либо задавайте уточняющие вопросы, которые позволят точно их назвать.