Оформление сайта к новому году

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок206 просмотров

Необходимо сделать элемент оформления сайта к новому году: по верхнему краю полоска из елочки с шариками и снежинками (см.приложенную картинку).

Рисунок должен без стыков соединяться при повторе в качестве фона или картина на 1900 px.

При необходимости возможна покупка на стоке картинки, использованной как основа.

Шарики на картинке должны быть трех цветов – желтый, красный, серо-голубой – фирменные цвета основной продукции.

В ответе обязательно указывайте стоимость и сроки либо задавайте уточняющие вопросы, которые позволят точно их назвать.

11 лет назад
work-giver
Юлия 
44 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$15
1 день
Задание выполнено по ТЗ. Все сделано хорошо. Сотрудничеством довольна.
Грамотное ТЗ и оперативные консультации от Юлии позволили добиться результата в короткие сроки. Оплата в полном размере и моментально. Спасибо за сотрудничество

Заявки фрилансеров

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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