Нужен дизайн страницы дозаказа

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок171 просмотр

Доброго времени, уважаемые дизайнеры.

Нужен дизайн для страницы дозаказа.

К примеру человек заходит на сайт korrektor-osanki.com/ делает заказ и его перебрасывает на страницу http://korrektor-osanki.com/my-form-ok.html – сейчас там просто сообщение о том что заказ принят. А нужно сделать вот такую мини-витрину: http://ionicwhite.com.ua/ads.html. Дизайн должен быть выше по уровню, чем в примере.

Где будет написано с самого верха – крупными буквами "Ваш заказ принят"

Дальше текст...

"В самое ближайшее время наш менеджер свяжется с вами для подтверждения заказа по контактному телефону указанному в заявке. Заказы обрабатываются в будние дни с 9:00 до 18:00, в субботу с 10:00 до 15:00, в воскресение у нас выходной. Пожалуйста не беспокойтесь! Если вы успели отправить ваш заказ до окончания времени на счетчике, то он обязательно зафиксируется в нашей системе как покупка со скидкой. Даже если менеджер позвонил вам после того как время истекло – вы все-равно получите покупку по акционной цене!"

Дальше будет такая планка с заголовком ( как на сайте http://ionicwhite.com.ua/ads.html "Сегодня чаще всего покупают:"

И будут в 5 столбиков размещены такие же картинки как и на сайте примере. Каждая картинка будет соответствовать одному определенному товару. У каждой картинки-товара обязательно должно быть название товара, краткое описание – буквально 2-3 строчки, ссылка на подробное описание (по ссылке должно открываться всплывающее окно с текстом), цена и зачеркнутая цена.

Пока нужна только "рыба" с любыми изображениями, чтобы можно было посмотреть как будет смотреться дизайн.

От вас стоимость и сроки.

Без указания стоимости сразу – отказ!

11 лет назад
art-kirov
35 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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