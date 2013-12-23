Дизайн "Автосервис"

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Завершен28 заявок247 просмотров

Разработать дизайн сайта

11 лет назад
aligarh
Тимур 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

mir19on
Илья 
33 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$100
3 дня
Быстро, качественно, красиво)
Хороший заказчик. Ясно объясняет техническое задание. Всегда на связи. Оплату производит в срок. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

mir19on
Илья 
33 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

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