Дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт21 заявка263 просмотра

Нужно откорректировать дизайн сайта http://active.redsign.ru/

Сделать его в стиле http://www.cuberussia.ru/

темно-серый...

структура таже

нужно переделать только отдельные элементы

11 лет назад
enerbe
33 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн "страшилка" про нездоровую воду

    $100

    Здравствуйте, Требуется не только исполнительная часть, но и креативная. Надо сделать дизайн "страшилка" про нездоровую воду. Т.е. ярко обозначить на 4 стр. формата А4 одно направление - один дизайн (потом это ...

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Визуальный дизайн сайта по вайрфреймам

    Разработать визуальный дизайн сайта по вайрфреймам. Сайт состоит из 14 типов страниц. Страницы составляются из 35 возможных элементов, некоторые из элементов могут находиться в нескольких состояниях. Цветовая гамма и лого есть. Окончательная оценка стоимости и ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн каталога товаров (для печати)

    Доброго времени, уважаемые фрилансеры. Нужно сделать дизайн мини-каталога. Каталог будет представлять из себя книжечку: 70x130 мм. Большая сторона – это ширина. Сам каталог будет включать в себя 14 товаров. Должно ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать дизайн в psd на основании имеющегося

    Коллеги, добрый день! Помогите, пожалуйста! Есть дизайн в jpg, который делался на основании готового Psd. После полной оплаты исполнителю, он отказался высылать исходник (из которого и сделал этот jpg)/ ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен дизайн страницы дозаказа

    Доброго времени, уважаемые дизайнеры. Нужен дизайн для страницы дозаказа. К примеру человек заходит на сайт korrektor-osanki.com/ делает заказ и его перебрасывает на страницу http://korrektor-osanki.com/my-form-ok.html – сейчас там просто сообщение о том ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта, торгующий картинами

    Необходимо сделать дизайн сайта, который занимается продажей картин. 1.Переработать логотип 2.Сделать дизайн главной страницы и 2-ух внутренних отрисовать фоны для всего сайта - темный(ночь) и светлый(день). отрисовать ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Оформление сайта к новому году

    Необходимо сделать элемент оформления сайта к новому году: по верхнему краю полоска из елочки с шариками и снежинками (см.приложенную картинку). Рисунок должен без стыков соединяться при повторе в качестве фона или картина ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн сайта

    $250

    Необходимо разработать дизайн сайта туристической тематики. Проект не сложный, но довольно срочный. Детальное задание вышлю дизайнерам, чьи работы понравятся больше всего. Укажите вашу среднюю цену за главную и сроки.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад