Дизайн каталога товаров (для печати)

Доброго времени, уважаемые фрилансеры.

Нужно сделать дизайн мини-каталога.

Каталог будет представлять из себя книжечку: 70x130 мм. Большая сторона – это ширина. Сам каталог будет включать в себя 14 товаров.

Должно быть на обложке и лучше на каждый странице надпись, что заказать можно по телефону (...) либо оставив заказ на сайте (...)

На каждой странице – 1 товар, фотография, название, описание, цена, зачеркнутая цена.

Остальные подробности исполнителю.

От вас цена, сроки.

Без указания стоимости сразу – отказ!