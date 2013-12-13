# 1 — $ 1000

Необходимо разработать дизайн для футбольного портала.

Футбольный портал будет создаваться на основе существующего футбольного сайта с 5-ти летней историей, ориентироваться на структуру сущ. сайта можно, но не нужно, т.к. она не соответствует поставленным запросам.

Необходимо сделать:

- Дизайн главной страницы;

- Дизайн внутренних страниц:

а) страницы разделов (чемпионаты/кубки/трансферы/матч-центр);

б) страницы для новостей (статьи/обзоры/анонсы);

в) страницы таблиц/календарей/трансферов;

г) страницы команды/игрока/тренера

Турниры которые будут освещаться:

- Высшие лиги чемпионатов Испании, Италии, Англии, Германии, России, Украины;

- Национальные кубки чемпионатов Испании, Италии, Англии, Германии, России, Украины;

- Еврокубки (Лига Чемпионов и Лига Европы)

- Чемпионаты Европы, Мира

Подробная информация о том что необходимо изложена в прикрепленном файле. Уточнять задание, обнаруженные неточности, недосказанное или двусмысленное также можно (и нужно) с помощью лички, скайпа, телефона. Особенно нуждается в личном обсуждение размещение мест под рекламные блоки!

сайт для которого будет разрабатываться дизайн - www.readfootball.com