Здравствуйте, Требуется не только исполнительная часть, но и креативная. Надо сделать дизайн "страшилка" про нездоровую воду. Т.е. ярко обозначить на 4 стр. формата А4 одно направление - один дизайн (потом это ...
Дизайн для футбольного портала
Необходимо разработать дизайн для футбольного портала.
Футбольный портал будет создаваться на основе существующего футбольного сайта с 5-ти летней историей, ориентироваться на структуру сущ. сайта можно, но не нужно, т.к. она не соответствует поставленным запросам.
Необходимо сделать:
- Дизайн главной страницы;
- Дизайн внутренних страниц:
а) страницы разделов (чемпионаты/кубки/трансферы/матч-центр);
б) страницы для новостей (статьи/обзоры/анонсы);
в) страницы таблиц/календарей/трансферов;
г) страницы команды/игрока/тренера
Турниры которые будут освещаться:
- Высшие лиги чемпионатов Испании, Италии, Англии, Германии, России, Украины;
- Национальные кубки чемпионатов Испании, Италии, Англии, Германии, России, Украины;
- Еврокубки (Лига Чемпионов и Лига Европы)
- Чемпионаты Европы, Мира
Подробная информация о том что необходимо изложена в прикрепленном файле. Уточнять задание, обнаруженные неточности, недосказанное или двусмысленное также можно (и нужно) с помощью лички, скайпа, телефона. Особенно нуждается в личном обсуждение размещение мест под рекламные блоки!
сайт для которого будет разрабатываться дизайн - www.readfootball.com
Заявки фрилансеров
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