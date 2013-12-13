Дизайн внутренних страниц

Доброго времени, уважаемые дизайнеры. Нужен дизайн для страницы дозаказа. К примеру человек заходит на сайт korrektor-osanki.com/ делает заказ и его перебрасывает на страницу http://korrektor-osanki.com/my-form-ok.html – сейчас там просто сообщение о том ...