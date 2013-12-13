Дизайн хостинг компании

Требуется создание макета хостинг компании.

Тз и описания нет. Оставляем свои предложения с примерами подобных работ если есть.

Не забываем указывать цену и сроки реализации.

Работа будет по схеме: вы готовите скетчи того как вы видите сайт нашей компании мы по ним выберем исполнителя оплачиваем 50% предоплаты и ждем результатов.