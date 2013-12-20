Требуется полный редизайн сайта и интернет-магазина.Особых накруток не требуется.Просто изменить до неузнаваемости сохранив нужный мне контент.
Изменение дизайна
Необходимо поменять дизайн сайта auto-vip.ru - улучшить, осовременить, добавить баннеров со спец. предложениями и плагинов, настроить ссылки на соц. сети. Произвести кроссбраузерную верстку текста. Установить новый движок (данный сайт работает на самописке). Доработать тексты, в соответствии с пожеланиями заказчика и добавить фото.
Произвести внутреннюю оптимизацию. Настроить внутреннюю перелинковку.
Выбранный исполнитель
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