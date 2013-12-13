Дизайн лэндинга дантерм на основании существующего

Коллеги, добрый день!

Есть уже готовый дизайн psd лэндинга по одной марке оборудования. Нужно сделать в таком же стиле, состав блоков абсолютно то же, меняется только содержание (главная картинка, фото категорий товаров, фото людей, можно немного цвета поменять в соответсвии с тематикой). Нужно сделать лэндинг по другой марке.

Таких сайтов будет оч много.

Без опыта и отзывов не откликайтесь. Ищу на долгосрочное сотрудничество. Впереди много подобных лэндингов (качественных) и полноценных сайтов, ИМ и т.п.

Укажывайте сразу в заявке цену и срок (минимальные, чтобы не торговаться). Задача довольно срочная.

В приложении пример лэндинга, который взять за основу.

Пример возьмите из последнего проекта по дизайну у меня.