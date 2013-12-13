Требуется полный редизайн сайта и интернет-магазина.Особых накруток не требуется.Просто изменить до неузнаваемости сохранив нужный мне контент.
Дизайн лэндинга дантерм на основании существующего
Коллеги, добрый день!
Есть уже готовый дизайн psd лэндинга по одной марке оборудования. Нужно сделать в таком же стиле, состав блоков абсолютно то же, меняется только содержание (главная картинка, фото категорий товаров, фото людей, можно немного цвета поменять в соответсвии с тематикой). Нужно сделать лэндинг по другой марке.
Таких сайтов будет оч много.
Без опыта и отзывов не откликайтесь. Ищу на долгосрочное сотрудничество. Впереди много подобных лэндингов (качественных) и полноценных сайтов, ИМ и т.п.
Укажывайте сразу в заявке цену и срок (минимальные, чтобы не торговаться). Задача довольно срочная.
В приложении пример лэндинга, который взять за основу.
Пример возьмите из последнего проекта по дизайну у меня.
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