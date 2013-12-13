Дизайн страниц "оформления заказа"

Для интернет магазина нужно сделать дизайн страниц 6 страниц.

"В КОРЗИНЕ"

"ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА" x4 страницы

"ВАШ ЗАКАЗ УСПЕШНО ОФОРМЛЕН"

СТРАНИЦА В КОРЗИНЕ:

[картинка] [название] [кол-во] [цена за единицу] [всего] X -удалить из корзины

[стоимость товара]

СТРАНИЦА ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА:

Варианта доставки:

1.Москва

2.Московская область

3.Санкт Петербург

4.Доставка в регионы

ВИДЫ ОФОРМЛЕНИЯ:

1.Москва (т.е. будет 4 варианта вида оформления)

Имя:

Контактный телефон: +7 ( ) - - -

Метро:

Дата доставки:

Время доставки: с 12:00 до 17:00 \ с 17:00 до 21:00 \ до 13:00 (200 руб) \ до 15:00 (100 руб)

Улица:

Дом:

Корпус: (не обьязательно)

Квартира/офис: (не обьязательно)

E-mail (не обьязательно)

Комментарии к заказу:

"СПОСОБ ОПЛАТЫ"

-Наличными курьеру

-VISA \ MasterCard (скидка 3%)

-Электронные деньги (скидка 3%)

[Cостав заказа]

[картинка] [название] [кол-во] [цена за единицу] [всего]

[стоимость товара]

[скидка]

[Итого к оплате]

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СТРАНИЦА ВАШ ЗАКАЗ УСПЕШНО ОФОРМЛЕН:

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