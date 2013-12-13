Дизайн страниц "оформления заказа"

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок204 просмотра

Для интернет магазина нужно сделать дизайн страниц 6 страниц.

"В КОРЗИНЕ"

"ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА" x4 страницы

"ВАШ ЗАКАЗ УСПЕШНО ОФОРМЛЕН"

СТРАНИЦА В КОРЗИНЕ:

[картинка] [название] [кол-во] [цена за единицу] [всего] X -удалить из корзины

[стоимость товара]

СТРАНИЦА ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА:

Варианта доставки:

1.Москва

2.Московская область

3.Санкт Петербург

4.Доставка в регионы

ВИДЫ ОФОРМЛЕНИЯ:

1.Москва (т.е. будет 4 варианта вида оформления)

Имя:

Контактный телефон: +7 ( ) - - -

Метро:

Дата доставки:

Время доставки: с 12:00 до 17:00 \ с 17:00 до 21:00 \ до 13:00 (200 руб) \ до 15:00 (100 руб)

Улица:

Дом:

Корпус: (не обьязательно)

Квартира/офис: (не обьязательно)

E-mail (не обьязательно)

Комментарии к заказу:

"СПОСОБ ОПЛАТЫ"

-Наличными курьеру

-VISA \ MasterCard (скидка 3%)

-Электронные деньги (скидка 3%)

[Cостав заказа]

[картинка] [название] [кол-во] [цена за единицу] [всего]

[стоимость товара]

[скидка]

[Итого к оплате]

\\ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ\\

СТРАНИЦА ВАШ ЗАКАЗ УСПЕШНО ОФОРМЛЕН:

Ваш заказ успешно оформлен.

Номер Вашего заказа: xxx

Т.З. почти готова (т.е. сейчас мы просто его корректируем)

11 лет назад
barscompani
Елена 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Joomla+Virtuemart

    Требуется полный редизайн сайта и интернет-магазина.Особых накруток не требуется.Просто изменить до неузнаваемости сохранив нужный мне контент.

    Joomla
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Изменение дизайна

    $500

    Необходимо поменять дизайн сайта auto-vip.ru - улучшить, осовременить, добавить баннеров со спец. предложениями и плагинов, настроить ссылки на соц. сети. Произвести кроссбраузерную верстку текста. Установить новый движок (данный сайт работает ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн-редизайн Cannapedia

    $100

    Будет делаться русская версия сайта http://www.magazin-legalizace.cz/cs/cannapedia/ Примеры страниц в приложении. Необходимо сделать редизайн с адаптацией на русскоязычное население. Также в Полной новости необходимо добавить блок, в котором будет выводиться логотип магазина, в ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн хостинг компании

    Требуется создание макета хостинг компании. Тз и описания нет. Оставляем свои предложения с примерами подобных работ если есть. Не забываем указывать цену и сроки реализации. Работа будет по ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сделать редизайн сайта

    $100

    Нужно сделать редизайн сайта для повышения конверсии тематика сайта-военно врачебная коллегия подробности при обращение. тз вышлем в скайпе

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт для открытых и любознательных

    $150

    Требуется легкий, светлый дизайн в теплых тонах для сайта, на котором размещаются статьи-ответы на обычные человеческие вопросы. Почему лед белый? Какая гора самая высокая? Сколько шагов до Луны?.... Вопросов таких много и ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн для футбольного портала

    $1000

    Необходимо разработать дизайн для футбольного портала. Футбольный портал будет создаваться на основе существующего футбольного сайта с 5-ти летней историей, ориентироваться на структуру сущ. сайта можно, но не нужно, т.к. она не соответствует ...

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта

    Нужно откорректировать дизайн сайта http://active.redsign.ru/ Сделать его в стиле http://www.cuberussia.ru/ темно-серый... структура таже нужно переделать только отдельные элементы

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн каталога товаров (для печати)

    Доброго времени, уважаемые фрилансеры. Нужно сделать дизайн мини-каталога. Каталог будет представлять из себя книжечку: 70x130 мм. Большая сторона – это ширина. Сам каталог будет включать в себя 14 товаров. Должно ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад