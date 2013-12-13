Требуется полный редизайн сайта и интернет-магазина.Особых накруток не требуется.Просто изменить до неузнаваемости сохранив нужный мне контент.
Дизайн страниц "оформления заказа"
Для интернет магазина нужно сделать дизайн страниц 6 страниц.
"В КОРЗИНЕ"
"ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА" x4 страницы
"ВАШ ЗАКАЗ УСПЕШНО ОФОРМЛЕН"
СТРАНИЦА В КОРЗИНЕ:
[картинка] [название] [кол-во] [цена за единицу] [всего] X -удалить из корзины
[стоимость товара]
СТРАНИЦА ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА:
Варианта доставки:
1.Москва
2.Московская область
3.Санкт Петербург
4.Доставка в регионы
ВИДЫ ОФОРМЛЕНИЯ:
1.Москва (т.е. будет 4 варианта вида оформления)
Имя:
Контактный телефон: +7 ( ) - - -
Метро:
Дата доставки:
Время доставки: с 12:00 до 17:00 \ с 17:00 до 21:00 \ до 13:00 (200 руб) \ до 15:00 (100 руб)
Улица:
Дом:
Корпус: (не обьязательно)
Квартира/офис: (не обьязательно)
E-mail (не обьязательно)
Комментарии к заказу:
"СПОСОБ ОПЛАТЫ"
-Наличными курьеру
-VISA \ MasterCard (скидка 3%)
-Электронные деньги (скидка 3%)
[Cостав заказа]
[картинка] [название] [кол-во] [цена за единицу] [всего]
[стоимость товара]
[скидка]
[Итого к оплате]
\\ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ\\
СТРАНИЦА ВАШ ЗАКАЗ УСПЕШНО ОФОРМЛЕН:
Ваш заказ успешно оформлен.
Номер Вашего заказа: xxx
Т.З. почти готова (т.е. сейчас мы просто его корректируем)
Заявки фрилансеров
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