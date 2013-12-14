Дизайн лэндинга Мицубиси Эл на основании существ.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт11 заявок262 просмотра

Коллеги, добрый день!

Есть уже формат и дизайн подобных моих сайтов-лэндингов в psd.

Структуру брать уже существующую. Контент только поменяется. Может немного по оформлению изменить (цвет блоков и т.п.).

Марка - Mitsubishi Electric

Оставляйте Ваши заявки с ценой. Пример моих лэндингов можете посмотреть в других последних моих проектах.

ТЗ Вышлю по запросу.

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11 лет назад
silay
43 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
91 отзыв(-6)

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