Дизайн лэндинга Демонтаж алмазной резкой

Коллеги, добрый день!

Есть уже формат и дизайн подобных моих сайтов-лэндингов в psd.

Структуру брать уже существующую. Контент только поменяется. Может немного по оформлению изменить (цвет блоков и т.п.).

Это еще один тип лэндинга по типу оборудования — крышные кондиционеры.

Оставляйте Ваши заявки с ценой. Пример моих лэндингов можете посмотреть в других последних моих проектах.

ТЗ Вышлю по запросу.

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