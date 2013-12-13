1. Есть сайт сделанный на DLE + к нему работает WHMCS нужно сделать так чтобы когда клиент переходил с DLE на WHMCS не замечал этого перехода... т.е. на WHMCS нужно сделать такой же дизайн ...
Дизайн лэндинга прецизионные кондиц на осн. сущ.
Коллеги, добрый день!
Есть уже формат и дизайн подобных моих сайтов-лэндингов в psd.
Структуру брать уже существующую. Контент только поменяется. Может немного по оформлению изменить (цвет блоков и т.п.).
Это еще один тип лэндинга по типу оборудования — прецизионные кондиционеры
Оставляйте Ваши заявки с ценой. Пример моих лэндингов можете посмотреть в других последних моих проектах.
ТЗ Вышлю по запросу.
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