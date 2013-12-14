Требуется шапка и подвал страницы сайта для садоводческого некоммерческого товарищества "Заря". Что-нибудь простое, вроде варианта rtserv.ru но на тему садоводческого товарищества. Бюджет проекта небольшой, но и больше часа-полутора времени ...
Дизайн главной страницы и верстка
Требуется редизайн главной страницы с версткой и заменой. Добавление еще одного сайдбара. ТЗ нет так так нет четкого представления. Предоплат не делаю, т.к. были прецентенты. Только когда увижу какие-то результаты. Данное условие не обсуждается. Сроки также жесткие, если нет времени, лучше не пишите. Оплата производится по вашему желанию (эл.деньги, перевод, телефон и т.д. - обсуждается). Будет много рисовки, художественные навыки приветствуются. Более подробно все объясню в скайпе.
Выбранный исполнитель
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