Дизайн главной страницы и верстка

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки175 просмотров

Требуется редизайн главной страницы с версткой и заменой. Добавление еще одного сайдбара. ТЗ нет так так нет четкого представления. Предоплат не делаю, т.к. были прецентенты. Только когда увижу какие-то результаты. Данное условие не обсуждается. Сроки также жесткие, если нет времени, лучше не пишите. Оплата производится по вашему желанию (эл.деньги, перевод, телефон и т.д. - обсуждается). Будет много рисовки, художественные навыки приветствуются. Более подробно все объясню в скайпе.

11 лет назад
klima1975
Елена 
49 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Mr-PrizZz
Киря 
41 год
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$200
3 дня
Деньги получил, работу не сделал, банально пропал. Вывод - типичный мошенник.

Заявки фрилансеров

Mr-PrizZz
Киря 
41 год
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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