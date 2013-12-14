Требуется редизайн главной страницы с версткой и заменой. Добавление еще одного сайдбара. ТЗ нет так так нет четкого представления. Предоплат не делаю, т.к. были прецентенты. Только когда увижу какие-то результаты. Данное условие не обсуждается. Сроки ...
Флеш сайт
Есть флешь сайтс исходниками на AS3 XML, надо сделать eng и ру версии сайта http://55.zveriki.com/ белый eng версию черный ру версию
Что должно быть в меню сайта:
1) Главная — Home: картинку добавлю сам, текст, инфа о сайте (что за сайт, зачем и почему)
2) Разделы-Sections: выкидное меню, как в галерее с разделами — птицы, земноводные, млекопитающие и тд — далее инфа
3) Галерея-Gallery: выкидное меню, фото галерея, видео галерея (есть готовая ) которую надо пристроить — далее инфа
4) Факты-Facts: подменю как сейчас в news — далее инфа (можно просто переименовать news и перенести на строку
5) Контакты-Сontacts: Контактные данные + форма обратной связи через сайт (переименовать проверить на работоспособность)
6) Не знаю как лучше обозвать: 3 красивых flash банера — 468* 60, 100*100, 88*33. Ссылка на скачивание каждого в формате swf и прописанный код банера (скачал — закачал, скопировал-вставил) + кнопки соц сетей
7) Лого тема звери, рыбы, птицы, и тд желательно flash
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