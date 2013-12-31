Нарисовать дизайн лендинга

Здравствуйте. Требуется нарисовать дизайн лендинг пейдж. Тематика — продажа обуви.

Есть несколько примеров, на их основе с моими поправками нужно сделать дизайн.

Писать только с опытом работы. Новичкам не беспокоить.

Работа по лендингам постоянная!