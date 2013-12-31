Нарисовать дизайн лендинга

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен31 заявка275 просмотров

Здравствуйте. Требуется нарисовать дизайн лендинг пейдж. Тематика — продажа обуви.

Есть несколько примеров, на их основе с моими поправками нужно сделать дизайн.

Писать только с опытом работы. Новичкам не беспокоить.

Работа по лендингам постоянная!

11 лет назад
baraev_lol
Александр 
44 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Maksak
Максим 
32 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$100
3 дня
Выполнил работу очень качественно и главное в срок. Все моменты были учтены, + даже получилось лучше, чем изначально в ТЗ планировалось. Человек очень ответственный, пожалуй единственный дизайнер, с которым я работаю выполнивший работу в срок. Рекомендую!
Отличный заказчик! Грамотное руководство проекта) Буду рад ещё поработать

Заявки фрилансеров

Maksak
Максим 
32 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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