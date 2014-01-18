Дизайн для сайта

Здравствуйте,

Требуется сделать дизайн по водно-моторной технике одного из дилеров. Ярко, эффектно. Должно быть учтено: слайдбары, акции, новости, горячие предложения и отзывы. Все это надо внедрить в дизайн.

Обязательно указывайте свой skype, и цену (без этого заявки не рассматриваются)

Спасибо за Ваше внимание.