Дизайн для сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен44 заявки572 просмотра

Здравствуйте,

Требуется сделать дизайн по водно-моторной технике одного из дилеров. Ярко, эффектно. Должно быть учтено: слайдбары, акции, новости, горячие предложения и отзывы. Все это надо внедрить в дизайн.

Обязательно указывайте свой skype, и цену (без этого заявки не рассматриваются)

Спасибо за Ваше внимание.

11 лет назад
prpump
39 лет
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

Mila-kh
Оксана 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$180
5 дней
Очень четкий и грамотный специалист! Сделала очень яркий и неповторимый дизайн! Рекомендую!
Спасибо, Владимир, за возможность реализации концепции этого интересного проекта. Буду рада поработать с Вами в будущем. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Mila-kh
Оксана 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад

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