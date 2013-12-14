Дизайнер лендингов (landing pages).

Мы специализируемся на разработке лендингов и находимся в городе Львов, Украина.

Заказов очень много и вообще постоянный поток заказов на лендинги сейчас.

И штатный дизайнер вместе с помощником джуниром не справляются.

Готовы взять удаленщика, желательно тоже из Украины.

Уровень Ваших работ должен быть не ниже чем у нас в портфолио - http://echo.lviv.ua

Указывайте ответе, пожалуйста, Ваши ссылки на работы и контакты.

Оплата - до 100 дол. за макет.