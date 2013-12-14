Дизайнер лендингов (landing pages).

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт18 заявок690 просмотров

Мы специализируемся на разработке лендингов и находимся в городе Львов, Украина.

Заказов очень много и вообще постоянный поток заказов на лендинги сейчас.

И штатный дизайнер вместе с помощником джуниром не справляются.

Готовы взять удаленщика, желательно тоже из Украины.

Уровень Ваших работ должен быть не ниже чем у нас в портфолио - http://echo.lviv.ua

Указывайте ответе, пожалуйста, Ваши ссылки на работы и контакты.

Оплата - до 100 дол. за макет.

11 лет назад
ntlligent
Любомир 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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