Настроить форму подписки в Web builder

Нужен спец по Web builder, в идеале со знанием системы рассылок JustClick.

При настройке лендинга по шаблону нарисованному в Web buelder возникли сложности при при отправки формы на почту, в идеале необходимо настроить форму подписки, чтобы она сразу интергрировалась в сервис рассылок JustClick, у меня есть информация от JustClick какой код надо настроить в Web buelder.