Настроить форму подписки в Web builder

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Закрытнет заявок118 просмотров

Нужен спец по Web builder, в идеале со знанием системы рассылок JustClick.

При настройке лендинга по шаблону нарисованному в Web buelder возникли сложности при при отправки формы на почту, в идеале необходимо настроить форму подписки, чтобы она сразу интергрировалась в сервис рассылок JustClick, у меня есть информация от JustClick какой код надо настроить в Web buelder.

11 лет назад
ammelnikov555
Александр 
44 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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