Требуется разработка дизайна лендинга. Подробное ТЗ предоставим исполнителю. Сроки: 2 дня. Бюджет: до 200$ Компания занимается продажей светодиодного оборудования для изготовления световой рекламы. Ассортимент товара примерно такой: kimix.by Понравилась ...
Дизайн одностраничного сайта (спортивное питание)
Если вы сомневаетесь в своих силах не предлагайте свою кандидатуру!
Обязательно наличие портфолио и положительных отзывов от клиентов.
Работа только через безопасную сделку.
1. Голубым цветом отмечена атмосферная картина по примеру сайта http://bi23.ru/diod/.
2. Первый разворот сайта должен включать в себя всю верхнюю часть включая атмосферную картинку и не должен быть выше 600 px. Атмосферная картинка – изображение, на котором есть мужчина - спортсмен, пьющий протеин и девушка. Оба персонажа - спортивного телосложения, но не перекачаны, типаж - российские спортсмены, они не должны выглядеть, как американцы.
3. Заголовок «Продажа спортивного питания от ведущих производителей» должен быть больше основного текста на сайте и находиться по середине.
4. Рабочая ширина сайта должна быть 960 px, сам макет должен быть 1500 px.
5. Дизайн должен быть выполнен в светлых тонах, преобладающий цвет белый. Основные цвета сайта: голубой/синий/серый.
6. Фото товаров можно взять из Гугла.
7. Дизайн сайта должен быть понятным и легко читаться, все значки должны быть понятны как на http://promo.tp-tech.ru/
8. Срок сдачи проекта - 17 декабря, в полдень (12:00).
Примеры сайтов:
http://www.multipower.ru/, http://www.proteinco.com/, http://1000leds.ru/obschiy/, http://спортпит24.рф/, http://www.okfit.ru/
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