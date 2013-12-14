Дизайн одностраничного сайта (спортивное питание)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок198 просмотров

Если вы сомневаетесь в своих силах не предлагайте свою кандидатуру!

Обязательно наличие портфолио и положительных отзывов от клиентов.

Работа только через безопасную сделку.

1. Голубым цветом отмечена атмосферная картина по примеру сайта http://bi23.ru/diod/.

2. Первый разворот сайта должен включать в себя всю верхнюю часть включая атмосферную картинку и не должен быть выше 600 px. Атмосферная картинка – изображение, на котором есть мужчина - спортсмен, пьющий протеин и девушка. Оба персонажа - спортивного телосложения, но не перекачаны, типаж - российские спортсмены, они не должны выглядеть, как американцы.

3. Заголовок «Продажа спортивного питания от ведущих производителей» должен быть больше основного текста на сайте и находиться по середине.

4. Рабочая ширина сайта должна быть 960 px, сам макет должен быть 1500 px.

5. Дизайн должен быть выполнен в светлых тонах, преобладающий цвет белый. Основные цвета сайта: голубой/синий/серый.

6. Фото товаров можно взять из Гугла.

7. Дизайн сайта должен быть понятным и легко читаться, все значки должны быть понятны как на http://promo.tp-tech.ru/

8. Срок сдачи проекта - 17 декабря, в полдень (12:00).

Примеры сайтов:

http://www.multipower.ru/, http://www.proteinco.com/, http://1000leds.ru/obschiy/, http://спортпит24.рф/, http://www.okfit.ru/

11 лет назад
expendable
Алексей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

WebMatrix
Ирина 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$100
2 дня
Приятный заказчик. Оперативная оплата, в полном объеме. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

WebMatrix
Ирина 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад

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