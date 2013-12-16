Дизайн и верстка одностраничника

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт16 заявок191 просмотр

Ищу кто сделает одностраничник хороший, нужен не лендинг, а полное предложение бизнеса, на него буду направятся наши подписчики после серии писем

Презентация на видео http://tyumentsev72.ru/biznes-reworld/prezentaciya-reworld-sergej-tyumencev-tyumen

Ссылка на слайды http://yadi.sk/d/sQdO7EEBBEJ4q на основе которой сделано предложение.

Необходимо в страницу запихать эту Презентацию, примерный текст у меня есть.

Свои предложения пишите. только под проектом, указывая сроки и приблизительную стоимость и контактный скайп.

11 лет назад
bebkozen
Евгений 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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