Требуется оформить/украсить шапку сайта в рождественском (православном) стиле
Дизайн и верстка одностраничника
Ищу кто сделает одностраничник хороший, нужен не лендинг, а полное предложение бизнеса, на него буду направятся наши подписчики после серии писем
Презентация на видео http://tyumentsev72.ru/biznes-reworld/prezentaciya-reworld-sergej-tyumencev-tyumen
Ссылка на слайды http://yadi.sk/d/sQdO7EEBBEJ4q на основе которой сделано предложение.
Необходимо в страницу запихать эту Презентацию, примерный текст у меня есть.
Свои предложения пишите. только под проектом, указывая сроки и приблизительную стоимость и контактный скайп.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $130
Логотип для сайта организации которая занимается помощью детям из неблагополучных семей. Вариации заказчика по по знаку бесконечность — горизонтально лежащая восьмерка. Цвета — на выбор исполнителя. По дизайну конечного проекта. Заказчик допускает — присутствие планет ...Завершен11 лет назад
- $31
Здравствуйте! Требуется редизайн сайта http://beats-torg5.ru/Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, Есть сайт, молодой. Необходимо продумать графически сдержанное и в тоже время привлекательное наполнение. Сейчас интересуют: 1. favicon; 2. Банер акции (flash) 3. ...Завершен11 лет назад
- $50
Необходимо сделать корреткировку шаблона одностраничника (html) Поменять все тексты, часть картинок, добавить элементы и некоторые блоки Общяя линия дизайна готова на шаблоне, однако дополнительные картинки/кнопки необходимо будет найти исполнителю и вставить ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Если вы сомневаетесь в своих силах не предлагайте свою кандидатуру! Обязательно наличие портфолио и положительных отзывов от клиентов. Работа только через безопасную сделку. 1. Голубым цветом отмечена атмосферная картина по ...Закрыт11 лет назад
- $200
Требуется разработка дизайна лендинга. Подробное ТЗ предоставим исполнителю. Сроки: 2 дня. Бюджет: до 200$ Компания занимается продажей светодиодного оборудования для изготовления световой рекламы. Ассортимент товара примерно такой: kimix.by Понравилась ...Завершен11 лет назад
- $200
Здравствуйте, уважаемые. Требуется разработать дизайн для гео-социального сервиса. Нужно будет нарисовать 8-10 страниц, страницы не сложные, но требуется четко выдержанный стиль. Кроме того, сначала необходимо изобразить 3 эскиза главной страницы, сильной проработки ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт11 лет назад