Логотип для сайта организации которая занимается помощью детям из неблагополучных семей. Вариации заказчика по по знаку бесконечность — горизонтально лежащая восьмерка. Цвета — на выбор исполнителя. По дизайну конечного проекта. Заказчик допускает — присутствие планет ...
Редизайн сайта
Здравствуйте!
Требуется редизайн сайта http://beats-torg5.ru/
Заявки фрилансеров
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