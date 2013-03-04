Almater

Виктор Almater

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

hollander74
50 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Требуется переделать логотип
Четкие требования, конструктивный диалог, своевременная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Победитель конкурса! Отличная работа. Предоставил несколько вариантов. Внес все правки. Спасибо!
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