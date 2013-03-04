Есть шаблон в Sketch. Требуется адаптивная верстка простого сайта. Срок: до утра 24 марта. Сам бы сделал, да нет времени) Пишите свою цену за задание. Шаблон:https://dropmefiles.com/Wmz9b
- $20HTML-верстка3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $31
Здравствуйте! Требуется редизайн сайта http://beats-torg5.ru/Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Веб-студия ищет веб-дизайнера на постоянную удаленную работу! Условия: - Оплата до 20 тыс. рублей за 1 проект! - ...Дизайн сайтов34 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Всем привет! Требуется переделать логотип на основе 1 и 3 картинки (инструкция есть). Работы по времени немного, нужно только переделать солнце и овал и привести логотип к приличному виду. Инструкция: ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
Всем привет! Срочно требуется менеджер интернет-проектов. Задачи: 1) Встречи с первыми лицами компаний 2) Прямые продажи услуг по разработке сайта 3) Составлять ТЗ, оценивать стоимости ...Управление проектаминет заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Веб-студия ищет веб-дизайнера на удаленную работу! Условия: - Оплата до 20 тыс. рублей за 1 проект! - Оплата будет происходить за каждый ...Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт12 лет назад