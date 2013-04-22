Требуется менеджер интернет-проектов

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрытнет заявок116 просмотров

Всем привет!

Срочно требуется менеджер интернет-проектов.

Задачи:

1) Встречи с первыми лицами компаний

2) Прямые продажи услуг по разработке сайта

3) Составлять ТЗ, оценивать стоимости разработки и учитывать временные затраты на создание

Требования:

1) Опыт управления разработкой или поддержкой веб-проектов в веб-студии

2) Понимание процессов и основных принципов разработки

3) Грамотная речь, четкая дикция, хорошо развитые коммуникативные навыки

Оплачивать буду за каждую встречу, закрытую на договор. То есть пришли на встречу, полностью обсудили проект, написали ТЗ, подписали с заказчиком договор, приехали домой, получили деньги! Оплата от 6-10 тысяч рублей в зависимости от суммы договора. Встречи проходят с потенциальными клиентами и их всегда много!

Быстрый карьерный рост, в первый месяц работы сможете стать руководителем интернет-проектов, возглавить отдел разработки и управлять командой разработчиков удаленно или у нас в офисе (о заработной плате будет говорить после прохождения этого этапа)!

P.S Если у вас остались вопросы по вакансии – пишите, все обсудим!

12 лет назад
Almater
Виктор 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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