Для создания и ввода проекта «Интернет-магазин» сети магазинов Компании «999» приглашаем проджект-менеджера (project manager)/менеджера интернет проекта. Успешный опыт создания интернет магазина, наличие своей команды или связей со специалист амии по юзабилити, контент ...
Менеджер по работе с клиентами
Job and You Ltd.(www.jobandyou.eu) со штаб-квартирой в Лондоне - это лидер среди консалтинговых агентств в южной части ЕС и Великобритании. В Европе сотрудничают с нами почти 400 компании. В настоящее время мы ищем менеджерский персонал в Украине. Присоединяйтесь к нам! Мы ищем именно Вас!
Должность: Account Manager(менеджер по работе с клиентами)
ТРЕБОВАНИЯ:
- Навыки управления
- Ориентация на успех и реализация заданий
- Наличие свободного времени
- Очень добрая организация работы
- Дополнительным преимуществом будет опыт в поиске работников на Украине, а также знание польского, украинского и английского языков
- Еще одним преимуществом будет знание голландского языка.
ОБОВ' ЯЗКИ :
- Поиск персонала(физических рабочих) на Украине для работы в
Голандії, создание группы и контроль над ней
- Разработка и реализация стратегии развития компании
- Участие в процессе набора и селекции кандидатов к группе
- Проведение учебы на тему поиска клиентов, ведения переговоров
- Организация, управление и контроль за контроль за работой подчиненной группы
Мы предлагаем:
- Работу в международной команде
- Возможность карьерного роста
- Система внутреннего обучения
- Очень высокая зарплата в евро(350 евро+ 15 евро от каждого найденного лица)
- Заграничные поездки
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