Менеджер по работе с клиентами

$450
  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт5 заявок394 просмотра

Job and You Ltd.(www.jobandyou.eu) со штаб-квартирой в Лондоне - это лидер среди консалтинговых агентств в южной части ЕС и Великобритании. В Европе сотрудничают с нами почти 400 компании. В настоящее время мы ищем менеджерский персонал в Украине. Присоединяйтесь к нам! Мы ищем именно Вас!

Должность: Account Manager(менеджер по работе с клиентами)

ТРЕБОВАНИЯ:

- Навыки управления

- Ориентация на успех и реализация заданий

- Наличие свободного времени

- Очень добрая организация работы

- Дополнительным преимуществом будет опыт в поиске работников на Украине, а также знание польского, украинского и английского языков

- Еще одним преимуществом будет знание голландского языка.

ОБОВ' ЯЗКИ :

- Поиск персонала(физических рабочих) на Украине для работы в

Голандії, создание группы и контроль над ней

- Разработка и реализация стратегии развития компании

- Участие в процессе набора и селекции кандидатов к группе

- Проведение учебы на тему поиска клиентов, ведения переговоров

- Организация, управление и контроль за контроль за работой подчиненной группы

Мы предлагаем:

- Работу в международной команде

- Возможность карьерного роста

- Система внутреннего обучения

- Очень высокая зарплата в евро(350 евро+ 15 евро от каждого найденного лица)

- Заграничные поездки

12 лет назад
kowalczuk
32 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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