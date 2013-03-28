Нужен анализ посещаемости и webvisor

Нужен человек для анализа посещаемости интернет магазина, статистики и записей webvisor

цель: выявить причину падения конверсии (% сделанных заказов от общего к-ва посещений)

ожидаемые результаты

1. табличка с параметрами: к-во посещений, к-во корзин, к-во заполненных форм регистрации и тп, ждем предложений от исполнителя. на 2 даты: сейчас и 2 недели назаж

2. анализ предложений конкурентов, по выдаче яндекса: сравнение цен, условий доставки

3. заключения исполнителя о причинах падения конверсии, в свободной форме

проект разовый, в случае если сотрудничеством будем довольны, оно несомненно продолжится.