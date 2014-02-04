Всем привет, нужно доработать корзину. В исполнители прошу добавляться только если вы хорошо знаете движок, ниже напишу почему. 1)убрать лишние действия и поля, в идеале сделать 1 шаг, покажу на примере другого движка как хочется.программа минимум: ...
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Сайт на joomla virtuemart. Нужно настроить счетчик яндекс метрика на передачу расширенных данных, как описано тут. https://yandex.ru/support/metrika/data/e-commerce.xml Пишите пожалуйста ваши сроки и цену. Плюсом будет если вы уже выполняли подобную задачу.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
нужно перенести сайт, без дизайна, только функционал, поставить нужные плагины плюс допрограммировать что не покрывается плагинами. тз в приложении Пишите пожалуйста сроки и ценуИнтернет-магазинынет заявокЗакрыт8 лет назад
Есть сайт нашего поставщика который принимает оптовые заказы только через корзину сайта . Соотв нужен робот который бы по крону или по кнопке подхватывал список товаров (артикул размер количество) и размещал заказ под нашей учетной ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
Разыскивается менеджер в интернет-магазин одежды, желательно женщина. Работа постоянная, занятость полный день, удаленная с использованием ip-телефонии – нас устроит сотрудник из регионов РФ или Украины. Рабочие обязанности: • Прием и подтверждение заказов по телефону и электропочте • ...Служба поддержки125 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день, нужен человек для добавления карточек товаров(одежда): цена, описания(с другого сайта), фото, категория и тп. Нужен человек внимательный и ответственный, рассматриваем постоянное сотрудничество тк такая работа раз в 1-2 недели примерно на час другой по ...Наполнение сайтов37 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо сделать загрузчик данных из YML файла в интернет магазин. Есть готовый скрипт php, который писал наш программист- необходимо сделать новый на его основе. Движок магазина - virtuemart joomla, но вносились изменения программистом, отсюда и ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
нужен скрипт, простенький, запрашивает параметры - х,y, проходится по столбцу с номером x и если находит число большее y, заменяет его на нольПрикладное ПО1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый день, нужно извлечь из ночного бекапа товары по определенному производителю и вернуть их на сайт. К завтрашнему дню. Пишите цену и опыт работ..Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Всего 14 строк с товаром, по каждой нужно вбить наименование товара (из другого файла) и оптовую цену, цены найти в 3х прилагаемых прайс-листах(собственно найти и проставить цены это и есть основная работа), файл итоговый ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Нужно подготовить все для закрытия договора между ИП и ЕМС - нужен нулевой баланс по взаиморасчетам. На данный момент по сверкам почему то они должны нам. Плюс от ЕМС не получили ок. 10 переводов по ...Бухгалтерские услуги2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Есть прайсы с ценами в эл виде. И есть товары добавленные на нашем сайте -436 шт ) нужно проверить все цены, и где цена выше или ниже – исправить в карточке чтобы цена итоговая (после ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужен небольшой скриптик, при запуске указываешь ему папку, он берет указанные там несколько .xls файлов, и делает из них один итоговый. В итоговый файл переносятся только строчки с указанием суммы, и скрипт считает итоговую сумму ...Прикладное ПО10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Нужен небольшой скриптик, при запуске указываешь ему папку, он берет указанные там несколько .xls файлов, и делает из них один итоговый. В итоговый файл переносятся только строчки с указанием суммы, и скрипт считает итоговую ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Очень простая работа - фото в большом разрешении сохранить в размере порядка 700х1050, вес до 250 кб (оптимально 110-150) разрешение 96 точек на дюйм. Работа периодическая. В архиве порядка 5-10 фото. Напишите цену.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен10 лет назад
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
есть порядка 100 товаров, нужно добавить фото(из архива), и описания -есть хорошие на сайте поставщика но нужно будет сделать Рерайт, порядка 200 симв\карточка(некоторые меньше, некоторые больше). Карточка товара заполняется на нашем сайте, движок ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
20 фото JPG, размером 3844х5616, надо скачать с сайта (91м), уменьшить до 700х1050, вес до 250 кб (оптимально 110–150) разрешение 96 точек на дюйм. Переименовать по маске артикул_1, артикул_2 и тп И дополнительно вырезать из фото ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен10 лет назад
Joomla! 1.5.9 раньше использовали easybook но он более не поддерживаетсяИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен10 лет назад
. Нужна консультация+работыПоисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт10 лет назад