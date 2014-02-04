Slonik

Наталья Slonik

 
48 летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
mintessa
Марьяна 
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
2 дня назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Создать счет в word или excel по образцу
Отличный заказчик!
Работа в срок и качественно
Ответный отзыв
Kost9in
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Заверстать макет страницы в HTML
Сотрудничеством доволен.
Константин все сделал быстро и качественно, вопросов не возникло. Надеюсь, будем сотрудничать дальше!
Ответный отзыв
lufter
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Обработка фото. Персональный проект для lufter
Сработались
Спасибо, все сделано в кратчайшие сроки и качественно, рекомендую!
Ответный отзыв
amur22
Ирина 
44 годаАрмения
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Найти расхождения в цифрах в excel файлах
Рекомендую. Оплата в срок, правильная постановка задачи.
Задачу решили, довольно оперативно, в общении приятный исполнитель. мои рекомендации
Ответный отзыв
OldBore
58 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Excel скрипт
Была поставлена несложная задача, выслан файлик с примером. Все решили вместе и оперативно к взаимному удовольствию. Рекомндую.
оперативно и качественно. рекомендую!
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