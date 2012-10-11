Обработка фото. Персональный проект для lufter

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен16 заявок287 просмотров

Нужно обработать массив фото-изменить размер и разрешение

13 лет назад
Slonik
50 лет
19 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

lufter
40 лет
13 лет в сервисе
Был
18 дней назад
13 лет назад
$20
1 день
Спасибо, все сделано в кратчайшие сроки и качественно, рекомендую!
Сработались

Заявки фрилансеров

lufter
40 лет
13 лет в сервисе
Был
18 дней назад
13 лет назад

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