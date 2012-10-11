Имеется 43 фотографии пуфиков для интернет-магазина. На 11 фотографиях изображен только пуфик. На 32 фотографиях - пуфик с человеком. Необходимо: 1) На 32 фотографиях сделать легкую ретушь лица (убрать прыщики, немного веснушки ...
Обработка фото. Персональный проект для lufter
Нужно обработать массив фото-изменить размер и разрешение
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