Ретушь фотографий + отрисовка теней для товаров

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен21 заявка368 просмотров

Имеется 43 фотографии пуфиков для интернет-магазина. На 11 фотографиях изображен только пуфик. На 32 фотографиях - пуфик с человеком. Необходимо:

1) На 32 фотографиях сделать легкую ретушь лица (убрать прыщики, немного веснушки и т.п.), замазать небольшие родинки на руках и след от прививки, а также на некоторых фото сделать поровнее цвет кожи на ногах маленькой девочки (заметны следы неравномерного загара, девочка присутствует на 12 фотографиях, на некоторых ноги заметны). Цвет кожи менять не нужно, волосы тоже уже обработаны.

2) На всех 43 фотографиях нарисовать тень как на примере (тут - http://bbag.me/assets/images/Gallery/oribi/oribi.jpg и тут - http://bbag.me/assets/images/Gallery/argento/argento.jpg). Все фотографии сохранены в PSD-формате с вырезанным человеком и пуфиком в отдельных слоях, поэтому необходимо добавить новый слой под слоем пуфика и на нём нарисовать тень.

В приложении находятся примеры фотографий, которые необходимо обработать. Интересует стоимость и сроки выполнения всей обработки. Оплату могу производить поэтапно за каждую серию обработанных фотографий.

13 лет назад
aleksdev86
Александр 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

o_plaxa
40 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$29
1 день
Заказал у Олега обработку 43 фотографий, где требовалась ретушь и ручная отрисовка теней для обтравленных объектов. Олег справился с задачей в удивительно короткий срок и продемонстрировал очень высокое качество обработки! Адекватно реагировал на мои замечания, вызванные моим перфекционизмом, и тут же присылал исправления. Понимал меня с полуслова. Работа с Олегом вызвала много положительных эмоций, которых мне, к сожалению, не хватало в работе с другими фрилансерами-ретушерами. Всем рекоммендую Олега!
Внятное ТЗ. Оплата 100%. Рекомендую для работы

Заявки фрилансеров

o_plaxa
40 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужны изображения (фото в ИМ)

    У меня есть часть фотографий рисунков, которые нужно соединить в одну картинку+ необходимо конкретное изображение женщины с ребенком с деньгами в руках и с надписью это все на одной картинке, какой конкретно надписью ...

    Обработка фотографий13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка идей декораций фотостудии в детсадах

    $500

    Приветствую всех! Я по профессии фотограф. Работаю только с детьми. Снимаю в основном в декорациях (см. в приложении). Ищу человека, который 3-4 раза в год (июль, октябрь, январь, март) будет ...

    Обработка фотографий4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайнеры-ретушеры

    Привет! На постоянную работу, со свободным графиком требуются дизайнеры - ретущеры. Работа заключается в технической обработке фотографий. Мы приглашаем дизайнеров – ретушеров всех мастей и предлагаем свободный график работы, постоянное наличие ...

    Обработка фотографий67 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Вставить мусор

    здравствуйте надо вставить мусор в колодцы. Основная проблема - рассортировать колодцы согласно таблицам. Как - могу объяснить только по скайпу))) Можно и нужно делать около 30 фото в час. Фоток порядка 300. потом ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Написание отзывов о работе интернет-магазина

    $50

    Необходимы исполнители для написания отзывов (300—500 знаков) о работе интернет-магазина. По времени один отзыв не займет более 20 минут. Требования к кандидатам: • проживание на территории РФ • наличие аккаунта ...

    Обработка фотографий2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Обработка фотографий товаров для интернет-магазина

    Необходимо обработать фотографии товаров (сковороды, кастрюли) для размещения в интернет-магазине. Вам будет предоставлено фото с посудой. Посуду необходимо будет вырезать (чтобы был белый фон), сделать тень, отрегулировать цвета, в общем чтобы фотография ...

    Обработка фотографий31 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Обработать фото

    Добрый день ! Есть фотографии. caepco.inspire.kz/slider_fots2.zip Их необходимо обработать под формат. http://www.weblancer.net/download/projects/89848/cae_slide.jpg Часть объекта должна выходить за рамку. Сделать нужно качественно и сразу. Пример не качественной обработки - http://caepco.inspire.kz/gal/1.jpg Пжл ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Вырезать и обработать фотографии мягкой мебели

    Обработать 9 фото диванов из них 2 шт jpg и 7 шт cr2. Необходимо вырезать фон (фон должен быть белым),и на сколько это возможно вытянуть качество. Готовый вариант должен иметь размер ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад