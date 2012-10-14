Ретушь фотографий + отрисовка теней для товаров

Имеется 43 фотографии пуфиков для интернет-магазина. На 11 фотографиях изображен только пуфик. На 32 фотографиях - пуфик с человеком. Необходимо:

1) На 32 фотографиях сделать легкую ретушь лица (убрать прыщики, немного веснушки и т.п.), замазать небольшие родинки на руках и след от прививки, а также на некоторых фото сделать поровнее цвет кожи на ногах маленькой девочки (заметны следы неравномерного загара, девочка присутствует на 12 фотографиях, на некоторых ноги заметны). Цвет кожи менять не нужно, волосы тоже уже обработаны.

2) На всех 43 фотографиях нарисовать тень как на примере (тут - http://bbag.me/assets/images/Gallery/oribi/oribi.jpg и тут - http://bbag.me/assets/images/Gallery/argento/argento.jpg). Все фотографии сохранены в PSD-формате с вырезанным человеком и пуфиком в отдельных слоях, поэтому необходимо добавить новый слой под слоем пуфика и на нём нарисовать тень.

В приложении находятся примеры фотографий, которые необходимо обработать. Интересует стоимость и сроки выполнения всей обработки. Оплату могу производить поэтапно за каждую серию обработанных фотографий.