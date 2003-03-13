Нужны изображения (фото в ИМ)

У меня есть часть фотографий рисунков, которые нужно соединить в одну картинку+ необходимо конкретное изображение женщины с ребенком с деньгами в руках и с надписью это все на одной картинке, какой конкретно надписью объясню.Понадобиться около 3-4 таких рисунков.