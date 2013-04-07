Руководитель веб-студии

Добрый день. Нужен человек, который готов работать руководителем веб-студией.

Ваши обязанности будут следующие:

поиск заказчиков, обговор цены, поиск работников в студию, проверка качества работы, отправка заказчикам, оформление работ в портфолио и мне отчет по работе за день.

Команда более ли менее сформирована.

По оплате будем говорить отдельно с каждым кондидатом