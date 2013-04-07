Необходимо комплектование заказов на сборку электронными компонентами. Обязательное условие: наличие наработанных связей с поставщиками из Азии. Хотелось бы получить: оптимальную совокупную стоимость комплектации от поставщика на сборку. ...
Руководитель веб-студии
Добрый день. Нужен человек, который готов работать руководителем веб-студией.
Ваши обязанности будут следующие:
поиск заказчиков, обговор цены, поиск работников в студию, проверка качества работы, отправка заказчикам, оформление работ в портфолио и мне отчет по работе за день.
Команда более ли менее сформирована.
По оплате будем говорить отдельно с каждым кондидатом
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