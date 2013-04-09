Менеджер проекта

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Закрыт2 заявки201 просмотр

Для создания и ввода проекта «Интернет-магазин» сети магазинов Компании «999» приглашаем проджект-менеджера (project manager)/менеджера интернет проекта.

Успешный опыт создания интернет магазина, наличие своей команды или связей со специалист амии по юзабилити, контент - менеджера.

12 лет назад
hr999
40 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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