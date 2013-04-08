Исполнитель для обслуживание групп соцсетей

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт13 заявок407 просмотров

онлайн интернет-мегамаркету товаров из финляндии (более 3000 наименований товаров) требуется создание групп в соцсетях для реализации товаров

ТЗ кратко: создать, наполнить, раскрутить, вести группу, принимать заказы на товар в удобной для себя форме, передавать заказы в интернет-магазин через личный кабинет

12 лет назад
Avrora-spb
Марина 
49 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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